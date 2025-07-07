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16:24, 7 июля 2025Моя страна

Россияне раскрыли бюджет на летний отдых

«Купибилет»: 29 процентов россиян потратят на летний отдых до 100 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: «Лента.ру»

29 процентов россиян планируют потратить на летний отдых от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Свой бюджет они раскрыли в опросе сервиса «Купибилет», результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, 26 процентов респондентов готовы выделить на путешествие более 200 тысяч рублей, а 29 процентов — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Еще 16 процентов опрошенных хотят ограничиться бюджетом до 50 тысяч рублей.

«37 процентов респондентов назвали кафе и рестораны ключевой тратой, еще 37 процентов — размещение в отелях или апартаментах, а 35 процентов — перелеты и другие транспортные услуги», — указано в материале.

Ранее Сочи назвали одним из лучших городов страны для путешествий с питомцами. Этот курортный город предлагает более 1,3 тысячи вариантов жилья, где разрешено размещение с животными.

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