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17:35, 3 июля 2025Моя страна

Россиянам назвали лучшие для путешествий с питомцами города страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Freepik

Сочи назвали одним из лучших городов страны для путешествий с питомцами. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Этот курортный город предлагает более 1300 вариантов жилья, где разрешено размещение с животными. А городские парки, просторные аллеи и протяженная набережная отлично подойдут для прогулок с собакой, отмечают специалисты. «Многие кафе и рестораны, особенно в курортной части города, предлагают воду и даже угощения для питомцев», — указано в исследовании.

Также в списке значится Казань, где есть свыше 500 мест для размещения с питомцами и разрешены прогулки с собаками в исторических кварталах. А Калининград предлагает более 300 мест для жилья с животными.

Ранее сообщалось, что маленькая собачка помогла волонтерам найти своего пожилого хозяина — 72-летний Юрий шесть дней назад вышел из дома в Новосибирской области и пропал.

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