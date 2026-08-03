Украинский «Фламинго» получил «древнего британца»

Часть украинских ракет «Фламинго» могла получить устаревшие британские двигатели

Украинская ракета «Фламинго» могла получить устаревший британский двигатель вместо советско-украинского, пишет Telegram-канал «Воевода вещает».

«И плохая новость. Не на всех "Хламинго" стоит АИ-25ТЛ. Какой-то древний британец небольшой на части ракет», — говорится в публикации.

В июле издание Le Monde заметило, что украинская ракета FP-5 «Фламинго» использует систему наведения от французской компании Safran Electronics & Defense.

В том же месяце портал TWZ написал, что Украина договорилась о производстве ракет типа «Фламинго» и «Нептун», используемых Киевом в атаках на Россию, на территории Европы.