Мендель: Энергосистема Украины раздроблена, а НПЗ страны получили разрушения

Энергосистема Украины раздроблена, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны получили разрушения. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Наша энергетическая система фрагментирована, нефтеперерабатывающие заводы разрушены, а ужасы на передовой продолжаются», — написала она.

По словам Мендель, 37 автозаправочных станций (АЗС) группы «Нафтогаз» подверглись нападениям за первые семь месяцев 2026 года. Она уточнила, что часть АЗС отремонтировали, однако остальные не работают.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уволил командующего медсил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Казмирчука и начальника штаба Сухопутных сил Александра Грузевича. Официальные указы об увольнениях еще не опубликованы. О причинах кадровых изменений не сообщается.