Зеленский уволил командующего ВСУ

Зеленский уволил командующего медсил ВСУ Казмирчука и начштаба Сухопутных сил Грузевича

Украинский президент Владимир Зеленский уволил командующего медсил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Казмирчука и начальника штаба Сухопутных сил Александра Грузевича. Об этом сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«В ВСУ прошли очередные кадровые перестановки. Уволены командующий Медицинскими силами Украины Анатолий Казмирчук и начальник штаба Сухопутных войск Александр Грузевич», — говорится в публикации.

Официальные указы об увольнениях не опубликованы. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Ранее Зеленский назначил главу украинской делегации на переговорах в Женеве, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустема Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины. По словам Зеленского, Рустем Умеров и в дальнейшем будет координировать ряд ключевых направлений, в частности сотрудничество с США и другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны.

