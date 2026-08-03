Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:24, 3 августа 2026Ценности

Брюки в стиле 2000-х стали трендом лета

Vogue: Зеленые брюки в стиле 2000-х годов стали трендом лета
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Camera Press / Legion-Media

Брюки в стиле конца 1990-х — начала 2000-х годов стали трендом лета 2026 года. Материал появился на сайте журнала Vogue.

Речь идет об изделиях зеленых оттенков, например оливкового или хаки. При этом, по словам журналистов, они могут быть различных фасонов. Так, в список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, к которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы.

В то же время актуальными оказались зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, и брюки с защипами с босоножками на каблуке. Завершили перечень штаны прямого кроя, которые редакторы порекомендовали носить с плетеными балетками и полосатыми блузками.

Ранее в июле сообщалось, что популярный в 1990-х годах вид обуви также вернулся в моду летом 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    Мужчина угнал машину с двухлетней девочкой внутри
    ЦБ ужесточит требования по кредитам для банков
    Стало известно о боях в городе-крепости в ДНР
    В России заявили о жестком ответе за удар ВСУ по пляжу в Геленджике
    Названы атаковавшие Геленджик беспилотники ВСУ
    Особая игра с шарами спровоцировала москвича пробить голову бывшей возлюбленной
    Иран отверг новое предложение США по открытию Ормузского пролива
    Россияне смогут увидеть полное солнечное затмение
    Трамп похвастался успехами своей политики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok