Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:55, 4 июня 2025Моя страна

Собака нашла своего пропавшего хозяина на земле и помогла спасти его

Собака помогла волонтерам найти пропавшего шесть дней назад хозяина
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Маленькая собачка помогла волонтерам найти своего пожилого хозяина — 72-летний Юрий шесть дней назад вышел из дома в Новосибирской области и пропал, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Изначально, когда мужчина пропал, его пытались найти родственники, однако поиски не дали результатов. Тогда на помощь подключились волонтеры, которые тоже не могли отыскать мужчину.

В какой-то момент поисковая группа услышала недалеко от жилых домов собачий лай. Придя на звуки, волонтеры увидели маленькую собачку, которая пыталась привлечь внимание, а рядом с ней — мужчину. Хозяин животного лежал на земле.

Он оказался жив, Юрия передали врачам.

Ранее сообщалось, что не умеющая плавать российская туристка бросилась спасать сына в Таиланде и едва не утонула. Однако на помощь вовремя пришли очевидцы. Мать с сыном выжили и находятся на лечении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

    Любовь к семечкам привела российского подростка на больничную койку

    Фигуру Камилы Валиевой в облегающем платье оценили

    Россияне смогут понаблюдать за манулами в их естественной среде обитания

    Обвиняемые в покушении на митрополита Тихона выступили в суде

    Врач предупредила об опасности острого перца

    Доля Windows 10 неожиданно выросла

    В Раде назвали возможным скорый допуск пенсионеров в ряды ВСУ

    В музее выставили 200-летний презерватив с эротической иллюстрацией

    МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости