Собака нашла своего пропавшего хозяина на земле и помогла спасти его

Собака помогла волонтерам найти пропавшего шесть дней назад хозяина

Маленькая собачка помогла волонтерам найти своего пожилого хозяина — 72-летний Юрий шесть дней назад вышел из дома в Новосибирской области и пропал, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Изначально, когда мужчина пропал, его пытались найти родственники, однако поиски не дали результатов. Тогда на помощь подключились волонтеры, которые тоже не могли отыскать мужчину.

В какой-то момент поисковая группа услышала недалеко от жилых домов собачий лай. Придя на звуки, волонтеры увидели маленькую собачку, которая пыталась привлечь внимание, а рядом с ней — мужчину. Хозяин животного лежал на земле.

Он оказался жив, Юрия передали врачам.

Ранее сообщалось, что не умеющая плавать российская туристка бросилась спасать сына в Таиланде и едва не утонула. Однако на помощь вовремя пришли очевидцы. Мать с сыном выжили и находятся на лечении.

