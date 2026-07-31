Трамп отреагировал на массовый прорыв границы Испании мигрантами

Трамп назвал миграционный кризис в испанской Сеуте ужасным

Президент США Дональд Трамп назвал ужасным миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута на севере Африки. Его комментарий приводит журналистка Fox News Джеки Хайнрик в социальной сети X.

«Это ужасно. Запомните эти кадры. Именно это нас ждет через три года, если к власти придет не та сторона. Если к власти придут демократы, вам придется несладко», — сказал американский лидер.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю, многие не выжили. Как минимум 18 человек не стало.

По оценке Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.