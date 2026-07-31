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16:25, 31 июля 2026 (обновлено: 16:31, 31 июля 2026)Путешествия

Таиландец описал мотив расправы над россиянами фразой «думал, у них есть ценные вещи»

Shot: Таиландец описал, как совершил расправу над братом и сестрой из России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Таиландец описал мотив расправы над братом и сестрой из России фразой «думал, у них есть ценные вещи». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В рамках следствия виновный в кончине двух россиян мужчина рассказал, что расправился с 17-летним Романом двумя выстрелами из огнестрельного оружия в живот. 22-летнюю Диану мужчина по имени Понг забил кулаками насмерть. Причиной агрессивного нападения стало то, что россияне сопротивлялись.

Понг также заявил, что в отношении Дианы не совершал противоправных действий сексуального характера, однако прежде таиландец за это был судим. Свидетелями преступления стали семейная пара и их ребенок, с которыми таиландская ОПГ также расправилась. Всем участникам преступления грозит смертная казнь.

Об исчезновении 22-летней Дианы и 17-летнего Романа стало известно 26 июля. Мать подтвердила кончину детей.

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