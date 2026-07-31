Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»

Варламов рассказал о конфликте из-за российского происхождения с местным на Майотте

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что попал в конфликт из-за своего российского происхождения во время зарубежной поездки. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал о поездке в заморский департамент Франции Майотта, который располагается на одноименном острове в Индийском океане. В городе Мамудзу на автобусной остановке он встретил местного жителя, который, решив, что блогер приехал из США, заявил, что знает американского президента Дональда Трампа. На это Варламов ответил, что он из России. «Из России? Русских мы не любим», — отреагировал мужчина и показал жест, изображающий перерезание горла.

«Чуть не отхватил на этой модной автобусной остановке. (...) Какие-то они кровожадные», — описал блогер произошедшее.

Ранее Варламов рассказал, как его обматерили в европейской стране из-за того, что он заговорил по-русски. Варламов уточнил, что это произошло в Амстердаме.