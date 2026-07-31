Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:28, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»

Варламов рассказал о конфликте из-за российского происхождения с местным на Майотте
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что попал в конфликт из-за своего российского происхождения во время зарубежной поездки. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал о поездке в заморский департамент Франции Майотта, который располагается на одноименном острове в Индийском океане. В городе Мамудзу на автобусной остановке он встретил местного жителя, который, решив, что блогер приехал из США, заявил, что знает американского президента Дональда Трампа. На это Варламов ответил, что он из России. «Из России? Русских мы не любим», — отреагировал мужчина и показал жест, изображающий перерезание горла.

«Чуть не отхватил на этой модной автобусной остановке. (...) Какие-то они кровожадные», — описал блогер произошедшее.

Ранее Варламов рассказал, как его обматерили в европейской стране из-за того, что он заговорил по-русски. Варламов уточнил, что это произошло в Амстердаме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ
    Названа неожиданная причина «миграционного вторжения» в Испанию
    Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений
    Названы идеальные блюда для людей с высокой температурой
    Россия ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе
    Российскому фондовому рынку спрогнозировали рост
    Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»
    Завоз в Россию трудовых мигрантов из визовых стран ускорился
    Дочь Бориса Немцова заочно арестовали в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok