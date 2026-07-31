Люся Чеботина высказалась о свадьбе со своим возлюбленным

Певица Люся Чеботина ответила на вопрос о своей свадьбе фразой «счастье любит тишину»

Певица Люся Чеботина отреагировала на слова о своей свадьбе в ближайшие два года. Артистка ответила на прогноз Олеси Иванченко в шоу «Натальная карта».

Карты показали Иванченко, что новые отношения Люси, которая ранее встречалась с Юрием Киселевым (ЮрКиссом), способны привести к браку до 2028 года. Сама Чеботина ответила, что не хочет афишировать личную жизнь.

«Счастье любит тишину. Я уже один раз рассказывала, а потом... чем это закончилось», — сообщила она.

В феврале 2026 года Люся Чеботина высказалась о сыновьях богатых родителей. Отвечая на вопросы о своем мужчине мечты, артистка категорически отвергла вариант с «сыном влиятельного отца вроде ЮрКисса».