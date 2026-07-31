Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:29, 31 июля 2026 (обновлено: 18:50, 31 июля 2026)Культура

Люся Чеботина высказалась о свадьбе со своим возлюбленным

Певица Люся Чеботина ответила на вопрос о своей свадьбе фразой «счастье любит тишину»
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Певица Люся Чеботина отреагировала на слова о своей свадьбе в ближайшие два года. Артистка ответила на прогноз Олеси Иванченко в шоу «Натальная карта».

Карты показали Иванченко, что новые отношения Люси, которая ранее встречалась с Юрием Киселевым (ЮрКиссом), способны привести к браку до 2028 года. Сама Чеботина ответила, что не хочет афишировать личную жизнь.

«Счастье любит тишину. Я уже один раз рассказывала, а потом... чем это закончилось», — сообщила она.

В феврале 2026 года Люся Чеботина высказалась о сыновьях богатых родителей. Отвечая на вопросы о своем мужчине мечты, артистка категорически отвергла вариант с «сыном влиятельного отца вроде ЮрКисса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Суд огласил приговор для больной раком блогерши Лерчек
    В МИД России сыронизировали над массовым прорывом мигрантов в Испании
    Стало известно об учебе нового главкома ВСУ в российской школе
    Еврокомиссия раскрыла данные о движении беженцев из Сеуты
    Арнольд Шварценеггер показал мышцы на фото в честь 79-летия
    Женщине перерезали горло осколком бокала
    Роботов-доставщиков в России решили ограничить в скорости
    В России почти исчез один вид грибов
    В покупке Долиной новой квартиры усомнились
    Польша выразила протест России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok