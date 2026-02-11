Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:18, 11 февраля 2026Культура

Люся Чеботина высказалась о сыновьях богатых родителей

Люся Чеботина заявила, что ЮрКисс не давал ей деньги и не дарил дорогих подарков
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Люся Чеботина раскрыла подробности своих романтических отношений с Юрием Киселевым, известным под псевдонимом ЮрКисс. Об этом она сообщила на шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?».

Отвечая на вопросы о своем мужчине мечты, артистка категорически отвергла вариант с «сыном влиятельного отца вроде ЮрКисса», потому что это не значит, что сами они будут успешными.

«Встречаться с богатым — не равно получать его блага. Он мне не помогал финансово, не давал денег на хотелки, не дарил дорогие подарки — такого ничего не было», — сообщила Люся.

По словам Чеботиной, она не считала ЮрКисса своим продюсером и не понимает, почему люди считают, что она обязана своей карьерой ему. «Я постоянно вижу в сети, что меня "сделал" ЮрКисс. Если бы Юра давал деньги, помогал и продвигал, я бы могла назвать его продюсером», — добавила она.

Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что пообщалась с голливудской актрисой и режиссером Анджелиной Джоли, которая активно поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

