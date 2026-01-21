Реклама

Культура
15:44, 21 января 2026Культура

Российская певица заявила о беседе с поддерживающей ВСУ Анджелиной Джоли

Люся Чеботина сообщила, что пообщалась с поддерживающей ВСУ Анджелиной Джоли
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Люся Чеботина

Люся Чеботина. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российская певица Люся Чеботина заявила, что пообщалась с голливудской актрисой и режиссером Анджелиной Джоли, которая активно поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ). Артистка поделилась своим опытом общения со звездой в Telegram-канале.

Подробностей своего диалога с Джоли Чеботина не сообщила, однако в комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни поздравили певицу с новым знакомством, другие раскритиковали из-за позиции Анджелины относительно специальной военной операции (СВО).

Известно, что Джоли неоднократно посещала украинские города и встречалась с бойцами ВСУ, призывала жертвовать деньги в поддержку украинской армии и военных фондов, а также призывала мировое сообщество повлиять на конфликт.

В ноябре, в ходе очередной поездки Анджелины Джоли на Украину, водителя из сопровождения актрисы мобилизовали для службы в рядах ВСУ. Знаменитость несколько дней провела в Херсоне и других регионах, где встречалась с детьми и представителями правозащитных организаций.

