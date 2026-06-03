Трамп потребовал новых уступок от Ирана

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана новых уступок. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал ABC.
«Трамп требует, чтобы Тегеран письменно зафиксировал конкретные уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика между США и Ираном», — указано в сообщении.
Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон готов согласиться с использованием Ираном атомной энергии. «По всему миру есть страны, которые используют атомную энергию, но не занимаются обогащением урана», — подчеркнул политик.
Ранее Трамп назвал переговоры с Ираном очень скучными. «Думаю, на них ушло слишком много времени. Если честно, я думаю, что они начали становиться очень скучными», — сказал он.