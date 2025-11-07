На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

Водителя из сопровождения Анджелины Джоли мобилизовали в ВСУ

Водителя из сопровождения посетившей Херсон актрисы Анджелины Джоли мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он сам рассказал телеканалу ТСН, передает «Страна.ua».

По его словам, его задержали на блокпосту и попросили проехать в ТЦК, чтобы «уточнить некоторые нюансы». Он подчеркнул, что все документы были в порядке, у него на руках также были результаты недавно пройденной медкомиссии.

«План действий такой: пройти обучение и служить в армии. Немного возмущен действиями ТЦК на блокпосту и некоторыми действиями после», — сказал водитель.

Ранее в украинскую армию мобилизовали охранника Джоли. Актрисе пришлось ехать в военкомат в Николаеве, чтобы «отбить» подчиненного.