15:21, 2 июня 2026

Стилист Рогов назвал наряд Бейонсе на Met Gala колхозным

Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Российский стилист Александр Рогов оценил наряд американской певицы Бейонсе на бале костюмов Met Gala, который она впервые посетила за десятилетний перерыв. Видео с его оценкой звезд на мероприятии опубликовано на его YouTube-канале.

Известно, что поп-исполнительница выбрала для выхода в свет образ от французского модельера Оливье Рустера, который состоял из прозрачного платья с бриллиантовыми аппликациями, имитирующими человеческий скелет, и перчаток. При этом пушистая накидка и сияющая корона с наконечниками дополняли эффектный наряд звезды.

Однако внешний вид знаменитости совершенно не понравился Рогову. Он назвал его отвратительным. «Очень плохо, безвкусно. Это нагромождение, она выглядит колхозно», — раскритиковал образ эксперт.

По его мнению, образ артистки можно было собрать иначе, чтобы он выглядел стильно и модно. «Ей не идет этот круглый шлем. Мне нравится накидка из перьев. Возможно, платье-скелет отдельно от накидки тоже бы смотрелось классно. Мне кажется, здесь сильный перегруз», — объяснил специалист.

В мае пользователи сети уличили Бейонсе в использовании фотошопа на снимках с Met Gala.

