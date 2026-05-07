17:29, 7 мая 2026

В сети уличили Бейонсе в использовании фотошопа на снимках с Met Gala

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheStewartofNY / Getty Images

Американскую певицу Бейонсе уличили в использовании фотошопа в сети. Комментарии, которые фанаты разместили в ее аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), приметило издание Daily Mail.

Поклонники обратили внимание на снимки 44-летней знаменитости, сделанные на ежегодном благотворительном балу Met Gala. По мнению пользователей сети, на фотографиях в собственных соцсетях певица выглядела иначе, чем на кадрах, размещенных в изданиях.

Так, на лице звезды заметили более гладкую кожу и точеную линию подбородка, в то время как на некоторых снимках с красной дорожки пользователи сети посчитали ракурсы и освещение неудачными.

«На фотографиях, которые она выложила на свой сайт и в Instagram, ее лицо явно обработано в FaceTune», «То, что я это отмечаю, вовсе не означает, что она не красавица, ведь многие знаменитости редактируют свои фотографии. Я просто говорю, что им не стоит перебарщивать», «Бейонсе выкладывает эти отредактированные фотографии после того, как мы все ее только что видели», «Она все еще отлично выглядит на этих неотредактированных фотографиях», — отметили они.

Ранее сообщалось, что цена колье Бейонсе на Met Gala составила 3,7 миллиарда рублей. Украшенный камнями наряд дополняло роскошное бриллиантовое ожерелье, которое оценили в 50 миллионов долларов.

