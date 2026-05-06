Цена колье Бейонсе на Met Gala составила 3,7 миллиарда рублей

Page Six: Колье Бейонсе на Met Gala оценили в 3,7 миллиарда рублей

Американская певица Бейонсе посетила после 10-летнего перерыва ежегодный благотворительный вечер Met Gala в дорогостоящем украшении. Информацию приводит Page Six.

Знаменитость появилась в качестве сопредседателя бала в образе от французского модельера Оливье Рустера, который состоял из перчаток и прозрачного платья с бриллиантовыми аппликациями в виде человеческого скелета. Украшенный камнями наряд дополняло роскошное бриллиантовое колье, которое оценили в 50 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей).

По данным издания, вес данного украшения «Королева Калахари» с тремя крупнейшими ограненными камнями из необработанного алмаза составил 342 карата. Отмечается, что редкий камень, из которого было огранено 23 отдельных бриллианта, обладал почти идеальным цветом и чистотой.

4 мая состоялся ежегодный бал Met Gala, темой которого стало искусство. Большинство именитых гостей отсылали свои наряды к великим шедеврам мировой культуры.

Ранее в мае американская телеведущая и эксперт в области моды Мелисса Риверз назвала самых стильных звезд бала Met Gala в 2026 году. Так, первые позиции в рейтинге Риверз заняли сестры Кендалл и Кайли Дженнер.