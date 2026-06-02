06:08, 2 июня 2026Мир

В США назвали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

Аналитик Риттер заявил, что Украина и НАТО не смогут победить Россию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина и НАТО не смогут победить Россию в конфликте. С такой точкой зрения выступил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. <…> Они не победят. Победить невозможно», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что Россия одержит победу в любом случае, и сейчас Киеву остается лишь принять безоговорочную капитуляцию, так как Москва уже сделала свой выбор.

Риттер пояснил, что это не тема для обсуждения, а факт. «Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми», — резюмировал он.

Ранее Риттер рассказал о желании Украины «удвоить ставки» и добиться полноценного вмешательства НАТО в конфликт с Россией.

