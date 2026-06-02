Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

Буданов: «Искандеры», крылатые ракеты и БПЛА для Украины опаснее, чем «Орешник»

У России есть более опасное для Украины оружие, чем ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

У нас есть более насущная проблема — это обычные, как говорят, уже для нас «Искандеры», это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотные летательные аппараты Кирилл Буданов глава офиса президента Украины

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Каждый удар «Орешника» — это послание Украине и Западу

Россия применяет ракетный комплекс «Орешник» для того, чтобы посылать важные сигналы Украине и Западу. Такое мнение выразило хорватское издание Advance.

Отмечается, что «Орешник» относится к категории вооружения, которое разработано для стратегического сдерживания, и его эффект не только военный.

Каждый запуск — это послание Киеву, странам Европы и Вашингтону, поскольку ставит вопрос, насколько конвенциональная война приблизилась к ядерной черте Advance

Издание называет «Орешник» дорогим оружием для дорогих посланий.

Ранее эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге заявил, что применение Россией ракетного комплекса «Орешник» является посланием Европе. По его словам, он заключается в том, что от «Орешника» никому не защититься.

На Украине обеспокоены по поводу ударов возмездия ВС России

На Украине растет беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

В Киеве растет обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов Berliner Zeitung

По словам автора статьи, именно c этим связано недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу, в котором он пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО Patriot.

27 мая Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

30 мая Зеленский заявлял, что Россия готовит скорый массированный удар по Украине. Он сообщил, что противовоздушная оборона (ПВО) находится в полной боевой готовности, «насколько возможно, учитывая поставки».

1 июня он вновь предупредил о подготовке массированной атаки в ближайшую ночь и призвал не игнорировать воздушные тревоги.

