Средства ПВО в ночь на 2 июня сбили над территорией России 148 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 1 на 2 июня сбили над территорией России более сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием после сообщений о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае выпустило Минобороны России, его цитирует РИА Новости.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего над регионами были уничтожены 148 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме Краснодарского края под удар попали в том числе Волгоградская, Орловская, Ростовская и Смоленская области. Кроме того, летательные аппараты были сбиты средствами ПВО над Азовским и Черным морями.

Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее оперштаб Краснодарского края объявил, что на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника ВСУ.