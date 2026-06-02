Россиянам предложили платить за отопление по-новому

08:37, 2 июня 2026

В Госдуме предложили изменить систему оплаты отопления в домах россиян
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам захотели дать возможность оплачивать отопление в домах по-новому. Изменить систему начисления платежей за этот вид коммунальных услуг предложил лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет РИА Новости.

«Законопроект предлагает установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации», — пояснил парламентарий.

Сейчас расчет платы за отопление зависит от многих факторов — в том числе от решения соседей или региональных властей. Поэтому нужно дать россиянам возможность нести ответственность только за фактическое потребление ресурса, считает Миронов.

Ранее россиянам посоветовали установить счетчики на воду и свет, чтобы охранить семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.

