09:33, 2 июня 2026

Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

Александра Лисица

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Детская болезнь оставила британца Шона без сперматозоидов и кровных детей. Его историю опубликовало издание Metro.

По словам 41-летней Дженны, супруги Шона, когда четыре года спустя после свадьбы они стали предпринимать попытки зачать ребенка, ничего не вышло. Анализы женщины на фертильность были положительными, а у мужчины нашли азооспермию — редкое заболевание, означающее, что у него полностью отсутствуют сперматозоиды. Врачи объяснили, что азооспермию могла вызвать болезнь, которую часто переносят в детстве и от которой есть прививки — паротит. Шон тяжело болел паротитом в 20 лет, и последствия для него оказались тяжелыми.

«Он считал, что он не мужчина и не может дать мне то, на что должен быть способен. Он даже сказал, что я могу уйти от него, если захочу», — вспоминает Дженна. Однако супруги решили остаться вместе и бороться за возможность иметь детей. Для этого Шон сперва перенес операцию по установке спирали в мошонку, которая должна была нагревать ее и стимулировать выработку сперматозоидов.

Когда это вмешательство не сработало, врачи предложили более тяжелую операцию, во время которой под общим наркозом проверили все семенные канальцы мужчины в попытке найти хоть один сперматозоид. Шон пролежал на операционном столе два часа, но безрезультатно.

В 2019 году пара выбрала донора спермы, и Дженна приступила к процедуре по извлечению яйцеклетки. Все прошло гладко, и в феврале 2021 года с помощью планового кесарева сечения родились близнецы Рэй и Эвелин, которым сейчас по пять лет. Правду о том, как они были зачаты, от детей не скрывают.

Ранее эксперт Бобби Наджари рассказал о главных причинах мужского бесплодия. Он утверждает, что трудности с зачатием ребенка могут возникнуть из-за ожирения.

