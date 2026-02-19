Реклама

20:29, 19 февраля 2026Забота о себе

Названы главные причины мужского бесплодия

Специалист Наджари назвал варикоцеле одной из причин мужского бесплодия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Каждая десятая пара испытывает трудности с зачатием, треть этих случаев происходит из-за проблем с мужской фертильностью. Об этом рассказал директор Программы лечения мужского бесплодия Бобби Наджари изданию New York Post.

Одной из главных причин мужского бесплодия специалист назвал варикоцеле, которое ухудшает производство, подвижность и качество сперматозоидов. По словам Наджари, примерно у 40 процентов мужчин с проблемами зачатия обнаруживается именно эта патология.

Помимо варикоцеле, к причинам мужского бесплодия Наджари отнес возрастные изменения, ожирение, воздействие токсинов и нарушения гормонального баланса, а также проблемы с качеством сперматозоидов, такие как их низкое количество или плохая подвижность. «Важно понимать, что часто причину можно найти и вылечить, если мужчина вовремя обратится к специалисту», — отметил эксперт по фертильности.

Ранее акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Нина Монахова предупредила женщин о привычках, которые могут привести к бесплодию. По ее словам, сильнее всего женское здоровье разрушают курение и употребление алкоголя.

