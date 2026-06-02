12:46, 2 июня 2026Спорт

Иностранная фигуристка отдала подаренный на Олимпиаде смартфон российскому музею

Израильская фигуристка Сенюк отдала подаренный на Олимпиаде-2026 смартфон музею МГУСиТ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Израильская фигуристка Мария Сенюк отдала смартфон Samsung Galaxy Z Flip7, подаренный организаторами Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, музею Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ). Об этом сообщает ТАСС.

Иностранная спортсменка, являющаяся студенткой МГУСиТ, назвала честью возможность передать в музей свой телефон. «На нем остались все видео с церемонии открытия Игр», — рассказала она.

Сенюк — уроженка Москвы. С 2019 года она выступает за Израиль. Спортсменка учится на втором курсе МГУСиТ по специальности «Тренер по фигурному катанию». На Олимпиаде-2026 Сенюк заняла 24-е место.

Во время Олимпиады 2026 года российским спортсменам не выдали спонсорские смартфоны. На гаджетах должна была быть олимпийская гравировка.

