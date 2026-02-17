Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:36, 17 февраля 2026Спорт

Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде

Ски-альпинист Филиппов заявил, что не получил эксклюзивный смартфон на Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Никиты Филиппова

Российские спортсмены на Олимпийских играх 2026 года в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ски-альпинист Никита Филиппов.

«В Олимпийской деревне в Бормио распаковали экипировку: всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту. Ладно, мы здесь не за гаджетами», — заявил спортсмен.

Материалы по теме:
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала.Как прошел десятый день Игр
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Южнокорейский бренд Samsung, спонсор Игр, выпустил лимитированные раскладушки с олимпийской гравировкой для 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады.

Аналогичная ситуация сложилась на летних Играх-2024 в Париже, где россияне тоже остались без спонсорских смартфонов.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. Россию представляют 13 атлетов.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении «больших компромиссов» на переговорах в Женеве

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В Минобороны России высказались об отключении терминалов Starlink в зоне СВО

    Долина выступит в Кремлевском дворце

    На Киркорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за частного берега на Москве-реке

    На Украине арестован бывший министр энергетики Галущенко

    Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

    Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде

    На месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом нашли тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok