Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде

Ски-альпинист Филиппов заявил, что не получил эксклюзивный смартфон на Олимпиаде

Российские спортсмены на Олимпийских играх 2026 года в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ски-альпинист Никита Филиппов.

«В Олимпийской деревне в Бормио распаковали экипировку: всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту. Ладно, мы здесь не за гаджетами», — заявил спортсмен.

Южнокорейский бренд Samsung, спонсор Игр, выпустил лимитированные раскладушки с олимпийской гравировкой для 3800 участников Олимпиады и Паралимпиады.

Аналогичная ситуация сложилась на летних Играх-2024 в Париже, где россияне тоже остались без спонсорских смартфонов.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. Россию представляют 13 атлетов.