Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады

Норвежцы сохранили лидерство в медальном зачете после 15-го дня Олимпиады

В Италии завершился 15-й день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно десять комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после 15-го дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. На второй строчке идут американцы (11-12-9), на третьей — команда Нидерландов (10-7-3).

Россияне участвовали в борьбе за медали в двух дисциплинах. Савелий Коростелев — в лыжном марафоне, а конькобежка Анна Семенова — в масс-старте.

Коростелев остался без медалей

Коростелев занял пятое место в последней гонке Олимпиады — марафоне. В начале 50-километровой дистанции

спортсмен держался за лидирующей тройкой норвежцев, однако затем начал уставать и в итоге пришел на финиш с двухминутным отставанием. Россиянин заявил, что это была самая сложная гонка в его жизни, так как до финиша он добирался пешком. Таким образом, россиянин не сумел завоевать ни одной награды на Играх в Милане.

Йоханнес Клебо Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Победителем марафона стал норвежец Йоханнес Клебо. На втором и третьем местах расположились его соотечественники Мартин Левстрем Нюэнгет и Эмиль Иверсен соответственно.

На Играх в Милане Клебо завоевал шесть золотых наград из шести возможных.

Я многим пожертвовал ради этого. Но с другой стороны: когда ощущаешь это именно как жертвы – наверное, надо чем-то другим пойти заниматься. Я просто принял много правильных решений, у меня была хорошая поддержка семьи и всех, кто меня окружал. Благодаря этому все получилось Йоханнес Клебо

Всего на счету Клебо 11 золотых медалей на Олимпиадах. Он является рекордсменом зимних Игр по количеству побед. Выше него только американский пловец Майкл Фелпс с 23 золотыми наградами.

Семенова не прошла в финал

Конькобежка Анастасия Семенова не сумела выйти в финал масс-старта. Она стала девятой в своем полуфинале с результатом 8 минут 45,91 секунды. Для того, чтобы принять участие в финале, ей нужно было попасть в восьмерку лучших.

До начала текущего сезона у 21-летней Семеновой не было опыта международных соревнований на взрослом уровне. Ранее она становилась 12-й на юниорском чемпионате мира 2022 года, а также несколько раз завоевала золото чемпионата России среди сверстниц.

Фото: РИА Новости

В 2025-м спортсменка получила нейтральный статус, что дало ей возможность побороться за участие в Играх. В рамках отбора на Олимпиаду-2026 Семенова выступала в масс-старте. Россиянка заняла 21-е из 24 возможных мест после четырех этапов Кубка мира. Также конькобежка дважды выиграла чемпионат страны на взрослом уровне в 2025 и 2026 годах.

Победительницей масс-старта на Олимпиаде стала голландская спортсменка Марейке Груневауд. Второе место заняла канадка Ивани Блонден, третьей стала американка Миа Кинбург Манганелло.

К сожалению, чудес в конькобежном спорте не произойдет. И мы их не ждем, потому что я реалист

Николай Гуляев Президент Союза конькобежцев

Сборная Финляндии стала бронзовым призером хоккейного турнира

Сборная Финляндии в матче за третье место переиграла команду Словакии со счетом 6:1. Первую шайбу в матче на 8-й минуте забросил Себастьян Ахо. В середине второго периода преимущество финнов увеличил Эрик Хаула. Словацкая сборная в дальнейшем предприняла ряд атак с целью отыграться, и в концовке второй двадцатиминутки ей удалось вернуть интригу в игру, благодаря голу Томаша Татара. Впрочем, финны усилиями Роопе Хинца, Каапо Какко, Йоэля Армиа и Хаулы, который оформил дубль, решила вопрос о победителе в свою пользу.

Фото: РИА Новости

Бронзовые медали стали для сборной Финляндии пятыми в истории ее выступлений на олимпийских турнирах. Кроме того, финны дважды становились серебряными призерами Олимпиад. Четыре года назад команда страны Суоми одержала победу на Играх в Пекине, переиграв в финале сборную России со счетом 2:1.

Финал олимпийского хоккейного турнира пройдет 22 февраля. В нем встретятся команды США и Канады. Начало в 16:10 по московскому времени.