Конькобежка Семенова не вышла в финал масс-старта на Олимпиаде

Конькобежка Семенова стала девятой в полуфинале Олимпиады и не попала в финал

Российская конькобежка Анастасия Семенова не вышла в финал масс-старта на Олимпиаде. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Она финишировала за 8 минут 45,91 секунды. Этот результат стал девятым во втором полуфинале. Для участия в финале нужно было попасть в восьмерку лучших.

В рамках отбора на Олимпиаду-2026 21-летняя Семенова выступала в масс-старте. Россиянка заняла 21-е из 24 возможных мест после четырех этапов Кубка мира.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие тринадцать российских спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе. Единственную медаль среди россиян на данный момент завоевал Никита Филиппов. Он финишировал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.