Спорт
12:38, 21 января 2026

МОК пригласил еще четверых российских спортсменов на Олимпиаду-2026

Коростелев и Непряева получили приглашение от МОК на Олимпиаду-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Савелий Коростелев

Савелий Коростелев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил еще четверых российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Приглашения направлены лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Также на Игры приглашены конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Все россияне смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

На данный момент на Олимпиаду в Италии приглашены девять российских спортсменов. В Играх также могут принять участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поставил точку в вопросе трансляции в России Игр-2026. По словам функционера, соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

