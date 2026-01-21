МОК пригласил еще четверых российских спортсменов на Олимпиаду-2026

Коростелев и Непряева получили приглашение от МОК на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил еще четверых российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Приглашения направлены лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Также на Игры приглашены конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Все россияне смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.

На данный момент на Олимпиаду в Италии приглашены девять российских спортсменов. В Играх также могут принять участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поставил точку в вопросе трансляции в России Игр-2026. По словам функционера, соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.