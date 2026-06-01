07:52, 1 июня 2026

Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Южной Корее

Марина Совина
Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

В результате взрыва на оборонном заводе в городе Тэджон в Южной Корее погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, взрыв произошел в 10:59 по местному времени (04:59 мск). Происшесвтие прокомментировал президент Ли Чжэ Мен, который дал указание мобилизовать все ресурсы для спасения людей.

Пожарные тушат возгорание, произошедшее после взрыва. Спасциалисты установят точное число жертв и проведут расследование инцидента уже после локализации пожара.

По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже завода из-за воспламенения топлива, используемого в двигательных установках.

Ранее сообщалось, что на опасном промышленном объекте MOL Olefin-1 в городе Тисауйварош прогремел взрыв во время перезапуска после ремонтных работ. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По предварительным данным, один человек погиб и еще семеро получили тяжелые ожоги.

В начале мая на нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв и пожар.

