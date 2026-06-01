Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Южной Корее

Yonhap: Взрыв прогремел на оборонном заводе в Южной Корее, погибли четыре человека

В результате взрыва на оборонном заводе в городе Тэджон в Южной Корее погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, взрыв произошел в 10:59 по местному времени (04:59 мск). Происшесвтие прокомментировал президент Ли Чжэ Мен, который дал указание мобилизовать все ресурсы для спасения людей.

Пожарные тушат возгорание, произошедшее после взрыва. Спасциалисты установят точное число жертв и проведут расследование инцидента уже после локализации пожара.

По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже завода из-за воспламенения топлива, используемого в двигательных установках.

