Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:10, 1 июня 2026Из жизни

У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

У жителя Китая, страдавшего от болей, нашли камень весом 1,3 килограмма в мочевом пузыре
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Radiological imaging / Shutterstock / Fotodom

56-летний житель Китая три года проходил с огромным камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщает SCMP.

Фермер по фамилии Чэнь из провинции Гуандун страдал от частых и болезненных позывов к мочеиспусканию, но откладывал визит к врачу, боясь оставить работу. Когда боли усилились настолько, что мужчина перестал выходить из дома и спать по ночам, он все же обратился в больницу.

Причиной оказался камень, который медики нашли в его мочевом пузыре. Образование размером 10 на 13 сантиметров заняло почти весь мочевой пузырь. Врачи диагностировали у пациента двусторонний гидронефроз — отек почек из-за застоя мочи — и тяжелую инфекцию. По словам медиков, если бы Чэнь продолжил откладывать лечение, это могло привести к уремии и летальному исходу.

Хирурги провели операцию и удалили камень весом 1,3 килограмма и размером с два кулака. Пациент сейчас восстанавливается. Врачи советуют пить больше воды, регулярно опорожнять мочевой пузырь и своевременно лечить инфекции, чтобы избежать образования камней.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Ранее в Великобритании 60-летний мужчина обратился к врачам с болью и отеком полового члена, причиной которых оказался телефонный кабель в уретре. Хирурги провели вентральную уретротомию и удалили камень размером девять на пять сантиметров, внутри которого находился фрагмент кабеля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

    Россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью

    На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

    Лавров сделал заявление об отношениях России и Китая

    Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

    В офисе Зеленского выбрали новый срок по окончанию конфликта

    49-летняя Шакира в микроплатье попала в объектив папарацци

    Американская журналистка назвала главные достоинства Москвы

    У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

    Федерация шахмат России потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok