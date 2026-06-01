У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

У жителя Китая, страдавшего от болей, нашли камень весом 1,3 килограмма в мочевом пузыре

56-летний житель Китая три года проходил с огромным камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщает SCMP.

Фермер по фамилии Чэнь из провинции Гуандун страдал от частых и болезненных позывов к мочеиспусканию, но откладывал визит к врачу, боясь оставить работу. Когда боли усилились настолько, что мужчина перестал выходить из дома и спать по ночам, он все же обратился в больницу.

Причиной оказался камень, который медики нашли в его мочевом пузыре. Образование размером 10 на 13 сантиметров заняло почти весь мочевой пузырь. Врачи диагностировали у пациента двусторонний гидронефроз — отек почек из-за застоя мочи — и тяжелую инфекцию. По словам медиков, если бы Чэнь продолжил откладывать лечение, это могло привести к уремии и летальному исходу.

Хирурги провели операцию и удалили камень весом 1,3 килограмма и размером с два кулака. Пациент сейчас восстанавливается. Врачи советуют пить больше воды, регулярно опорожнять мочевой пузырь и своевременно лечить инфекции, чтобы избежать образования камней.

Ранее в Великобритании 60-летний мужчина обратился к врачам с болью и отеком полового члена, причиной которых оказался телефонный кабель в уретре. Хирурги провели вентральную уретротомию и удалили камень размером девять на пять сантиметров, внутри которого находился фрагмент кабеля.