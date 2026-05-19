Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:50, 19 мая 2026Из жизни

Мужчина засунул кабель в уретру и проходил с ним десять лет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 60-летний мужчина обратился к врачам с болью и отеком полового члена, причиной которых оказался телефонный кабель в уретре. Об этом сообщается в статье, опубликованной в BMJ Case Reports.

Пациент поступил в урологическое отделение с жалобами на боль, отек, покраснение и затрудненное мочеиспускание. Врачам он давал «туманные и противоречивые» пояснения, но в итоге признался, что вставил кабель в уретру еще десять лет назад и с тех пор не обращался за помощью. Долгое время у него не было симптомов, однако к моменту визита у мужчины развился сепсис.

Компьютерная томография показала плотное трубчатое образование в уретре с признаками кальцинации. Эндоскопическое извлечение инородного тела оказалось невозможным из-за его размера и сильного отека. Врачи установили надлобковый катетер для отвода мочи и назначили антибиотики. Через восемь недель, после того как отек и инфекция частично отступили, хирурги провели вентральную уретротомию и удалили камень размером девять на пять сантиметров, внутри которого находился фрагмент телефонного кабеля.

Подобные случаи в литературе описаны, однако пациенты обычно обращаются за помощью в течение нескольких часов или дней. Задержка на годы встречается редко и ведет к высокому риску осложнений и инфекциям мочевыводящих путей. Не участвовавший в лечении уролог Бобак Берухим назвал случай экстраординарным, подчеркнув важность доверительной беседы с пациентом, чтобы помочь ему преодолеть стыд. После операции мужчина полностью восстановился.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Ранее сообщалось, что 21-летний студент попал больницу с USB-кабелем в пенисе. Он признался, что вставил провод в уретру для сексуального удовлетворения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Ушедший из России производитель машин отказался от всех заводов по выпуску ДВС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok