В африканской стране запретили рукопожатия

Министерство здравоохранения Уганды временно запретило рукопожатия и другие небезопасные способы приветствия из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает издание Nile Post.
«Министерство здравоохранения объявило о временном запрете на рукопожатия и другие формы физического приветствия после подтверждения двух случаев заболевания лихорадкой Эбола у граждан Демократической Республики Конго (ДРК), которые пересекли границу с Угандой», — говорится в публикации.
Отмечается, что мера призвана сократить количество физических контактов и сдержать дальнейшее распространение вируса.
Ранее стало известно, что 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в ДРК и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.