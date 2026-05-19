В африканской стране запретили рукопожатия

Nile Post: В Уганде запретили рукопожатия и другие приветствия из-за Эболы

Министерство здравоохранения Уганды временно запретило рукопожатия и другие небезопасные способы приветствия из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает издание Nile Post.

«Министерство здравоохранения объявило о временном запрете на рукопожатия и другие формы физического приветствия после подтверждения двух случаев заболевания лихорадкой Эбола у граждан Демократической Республики Конго (ДРК), которые пересекли границу с Угандой», — говорится в публикации.

Отмечается, что мера призвана сократить количество физических контактов и сдержать дальнейшее распространение вируса.

Ранее стало известно, что 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в ДРК и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.