В африканской стране запретили рукопожатия

19:41, 19 мая 2026Мир

Nile Post: В Уганде запретили рукопожатия и другие приветствия из-за Эболы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Министерство здравоохранения Уганды временно запретило рукопожатия и другие небезопасные способы приветствия из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает издание Nile Post.

«Министерство здравоохранения объявило о временном запрете на рукопожатия и другие формы физического приветствия после подтверждения двух случаев заболевания лихорадкой Эбола у граждан Демократической Республики Конго (ДРК), которые пересекли границу с Угандой», — говорится в публикации.

Отмечается, что мера призвана сократить количество физических контактов и сдержать дальнейшее распространение вируса.

Ранее стало известно, что 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в ДРК и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.

