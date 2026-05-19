Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:27, 19 мая 2026Бывший СССР

На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

Гончаренко: Ермак может иметь связи с Россией, его отец и мать посещали РФ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак может иметь связи с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Отец Ермака летал в Россию сразу после назначения сына помощником [президента Украины Владимира] Зеленского. Речь идет о полете в Санкт-Петербург 2 ноября 2019 года. Мать Ермака же посещала Россию трижды — один раз в 2018 году и дважды в 2019 году», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что поднимал вопрос о связях Ермака с Россией еще в 2020 году.

В 2019 году сообщалось, что Ермак ведет бизнес с совладельцем российской компании «Интерпромторг» Рахамимом Эмануиловым. Расследователи заявляли, что Ермак имеет через указанного бизнесмена неформальную связь с российскими властями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok