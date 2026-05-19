На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

Гончаренко: Ермак может иметь связи с Россией, его отец и мать посещали РФ

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак может иметь связи с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Отец Ермака летал в Россию сразу после назначения сына помощником [президента Украины Владимира] Зеленского. Речь идет о полете в Санкт-Петербург 2 ноября 2019 года. Мать Ермака же посещала Россию трижды — один раз в 2018 году и дважды в 2019 году», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что поднимал вопрос о связях Ермака с Россией еще в 2020 году.

В 2019 году сообщалось, что Ермак ведет бизнес с совладельцем российской компании «Интерпромторг» Рахамимом Эмануиловым. Расследователи заявляли, что Ермак имеет через указанного бизнесмена неформальную связь с российскими властями.