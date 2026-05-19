21:33, 19 мая 2026

Президент Кубы предостерег США от вторжения

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в социальной сети X предостерег США от вторжения на остров, заявив, что в случае проведения Соединенными Штатами военной операции может произойти «кровавая бойня, последствия которой невозможно оценить».

«Куба не представляет никакой угрозы и не имеет никаких агрессивных планов или намерений в отношении какой-либо страны. У нее ничего нет против США, и никогда не было», — написал Диас-Канель.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий военного нападения на Кубу из-за не принесшей результата санкционной политики против страны.

