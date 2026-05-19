Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:06, 19 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ придумали способ вернуть комиссованных из-за ранений в ряды армии

Сырский: ВСУ планируют ввести короткие контракты для комиссованных из-за ранений
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: STRINGER / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нашли способ вернуть комиссованных из-за ранений военных в ряды армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью YouTube-каналу Militarnyi.

Сырский подчеркнул, что при обсуждении были учтены различные подходы, в результате чего запланировано введение коротких контрактов.

«Например, внедрение так называемого короткого контракта – 6 месяцев, 9 месяцев для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений», — заявил Сырский.

Главком ВСУ добавил, что для действующих военных тоже рассматривается возможность подписания контрактов на меньший срок. Однако для новобранцев стандартные длительные контракты на два-три года и более остаются.

Помимо всего прочего, по словам Сырского, часть военных будет проходить службу по мобилизации, без заключения контракта. Денежное довольствие и надбавки отличаться будут такими же, как у контрактников.

До этого Александр Сырский отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Увидевший Путина 25 лет назад китайский инженер описал эмоции перед новой встречей

    США высказались о передаче обогащенного урана из Ирана в Россию

    В ВСУ придумали способ вернуть комиссованных из-за ранений в ряды армии

    Вэнс рассказал о большом политическом желании США

    Пранкера арестовали за поездку на диване по центру Москвы

    Стало известно о критической нехватке старшеклассников на Украине

    В России заметно выросли продажи одного вида машин в апреле

    У берегов Вануату произошло землетрясение

    Мощное уничтожение украинского ПВД с живой силой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok