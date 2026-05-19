МИД Латвии выразил категорический протест России из-за заявления о военных ВСУ

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, чтобы выразить категорический протест из-за заявления российский Службы внешней разведки (СВР), будто бы на территорию республики прибыли военные беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это подтверждает информация, размещенная на сайте министерства.

Дипломатическое ведомство заявляет, что выводы российской разведки основаны на «ранее выдвинутых РФ ложных обвинениях».

По данным латвийского МИД, главе российского посольства вручили ноту протеста. Там подчеркнули, что российская сторона продолжает распространять дезинформацию, несмотря на заявления Риги о том, что власти не разрешали использовать свою территорию в интересах Киева.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что командование ВСУ планирует нанести удары по России с территории Латвии. Сообщалось, что военнослужащие украинских Сил беспилотных систем были размещены на нескольких военных базах в республике. «Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — отметили в СВР.