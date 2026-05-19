Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 19 мая 2026Бывший СССР

Зеленский утвердил планы дальнобойности на июнь

Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойности Киева на июнь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины заявил, что утвердил планы дальнобойности на июнь 2026 года. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении в Telegram-канале.

«Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — отметил глава республики.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Киев в планах запускать беспилотники с территории стран Прибалтики. До этого Служба внешней разведки России заявила, что командование ВСУ планирует нанести удары по РФ с территории Латвии и что военнослужащие украинских Сил беспилотных систем были размещены на нескольких военных базах в республике. «Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — отметили в СВР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это заговор против США». Кого в Белом доме назвали террористами, кому Америка грозит вторжением и в чем обвиняют Россию?

    Ученый спрогнозировал численность населения Украины к концу XXI века

    В новой стратегии США упомянули организатора теракта в «Крокусе»

    «Возможно, у нас есть победитель». В Каннах показали новый фильм Андрея Звягинцева. Какие призы прочат «Минотавру»?

    В США заявили о планах закупки некоторого вооружения у Украины

    Бывшего премьера Франции заподозрили в незаконном присвоении госсредств

    Вэнс сделал новое заявление об отправке американских военных в Польшу

    Зеленский утвердил планы дальнобойности на июнь

    «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

    ВС России отразили наступление ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok