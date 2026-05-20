Ученый спрогнозировал численность населения Украины к концу XXI века

Ученый Сущий: К концу XXI века население Украины может сократиться вдвое
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сохранение негативных демографических трендов в ближайшие десятилетие может привести к тому, что к концу XXI века население Украины может сократиться в два-четыре раза. Такой прогноз дал ученый, доктор философских наук Сергей Сущий в статье для журнала «Социологические исследования».

«Пролонгация сложившихся негативных трендов на несколько десятилетий способна к концу века привести к двух-четырехкратному сокращению населения Украины от уровня начала 2022 года», —говорится в статье.

В частности, в период с 2022 по 2024 годы население подконтрольной Киеву территории сократилось с 37-37,5 до 26-27,5 миллиона человек. Сущий подчеркнул, что после возвращения на Украину беженцев демографическая ситуация может измениться в лучшую сторону, однако дальнейшая динамика при любом сценарии будет отрицательной.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что власти западных стран виновны в уничтожении Украины, затянув конфликт с Россией. По его словам, потери населения будут дополнены еще и фактически легализованным президентом Украины Владимиром Зеленским расхищением сельскохозяйственных территорий страны.

