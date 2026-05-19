Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 20 мая 2026Мир

В Германии сочли неплохой идеей предложение Путина о переговорах по Украине

Вагенкнехт: Предложение о посредничестве Шредера на переговорах — неплохая идея

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт сочла неплохой идеей предложение президента России Владимира Путина привлечь экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах между РФ и ЕС. Она назвала ее «вовсе не плохой», передает Welt.

Политик подчеркнула, что она с самого начала украинского кризиса выступает за начало переговорного процесса с Москвой. «Американцы подтвердили, что эту войну можно было остановить еще в апреле 2022 года, если бы действительно была проявлена готовность к дипломатическому диалогу с Россией, в том числе с учетом интересов ее безопасности», — напомнила она.

По ее словам, большая глупость — допускать, чтобы Германия и другие европейские страны оставались в стороне, позволяя Соединенным Штатам вести переговоры по Украине вместо них.

Говоря о кандидатуре Шредера, Вагенкнехт обратила внимание на базу доверия, которая сложилась в отношениях бывшего канцлера и российского лидера Владимира Путина. «Разумеется, в итоге вести переговоры должно правительство ФРГ — только у него есть на это полномочия. Но чтобы просто сдвинуться с мертвой точки, это могло бы стать вариантом», — признала она.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это заговор против США». Кого в Белом доме назвали террористами, кому Америка грозит вторжением и в чем обвиняют Россию?

    В России назвали последствия отказа США от моратория на ядерные испытания

    Захарова рассказала о расходовании Украиной помощи Запада

    Британия запретила импорт российского урана

    Охранники Пашиняна силой увели с митинга критиковавшего его пенсионера

    Появились кадры последствий мощного удара баллистическими ракетами по Днепропетровску

    Мужчинам подсказали способ оценить состояние здоровья по сперме

    Жена Джастина Бибера снялась в откровенных образах для Victoria's Secret

    В Германии сочли неплохой идеей предложение Путина о переговорах по Украине

    Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok