01:26, 20 мая 2026Мир

В России назвали последствия отказа США от моратория на ядерные испытания

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков в интервью ТАСС назвал последствие возможного отказа Соединенных Штатов Америки (США) от моратория на ядерные испытания.

По словам Рябкова, Москва внимательно следит за действиями Вашингтона на данном направлении.

«Неоднократно доводили до американцев позицию, что выход Вашингтона из национального моратория на ядерные испытания станет крайне болезненным ударом по ДВЗЯИ (Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — прим. «Ленты.ру») и с высокой степенью вероятности спровоцирует эффект домино», — заявил Рябков.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Ричард Коррелл сделал заявление о возобновлении ядерных испытаний.

А заместитель американского министра энергетики страны, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс сообщил о проведении эксперимента на ядерном полигоне.

