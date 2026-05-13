США проведут эксперимент на ядерном полигоне

США проведут на ядерном полигоне эксперимент для калибровки датчиков взрывов

США проведут на ядерном полигоне в Неваде эксперимент для калибровки датчиков для выявления ядерных испытаний за рубежом. Об этом объявил заместитель американского министра энергетики страны, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что эксперимент не будет сопровождаться подрывом ядерных материалов, а будет использовано много тонн химической взрывчатки.

«Этой осенью мы взорвем ее, окружив сенсорами, чтобы лучше откалибровать нашу способность выявлять страны, которые, откровенно говоря, могут нарушать договор о запрещении испытаний», — сказал Уильямс.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) страны адмирал Ричард Коррелл заявил, что США должны иметь возможность возобновить проведение ядерных испытаний.