19:41, 13 мая 2026Мир

США проведут эксперимент на ядерном полигоне

США проведут на ядерном полигоне эксперимент для калибровки датчиков взрывов
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Noel Celis / Reuters

США проведут на ядерном полигоне в Неваде эксперимент для калибровки датчиков для выявления ядерных испытаний за рубежом. Об этом объявил заместитель американского министра энергетики страны, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что эксперимент не будет сопровождаться подрывом ядерных материалов, а будет использовано много тонн химической взрывчатки.

«Этой осенью мы взорвем ее, окружив сенсорами, чтобы лучше откалибровать нашу способность выявлять страны, которые, откровенно говоря, могут нарушать договор о запрещении испытаний», — сказал Уильямс.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) страны адмирал Ричард Коррелл заявил, что США должны иметь возможность возобновить проведение ядерных испытаний.

