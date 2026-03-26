В США сделали заявление о возобновлении ядерных испытаний

18:38, 26 марта 2026Мир

Пентагон: США должны иметь возможность возобновить ядерные испытания
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

США должны иметь возможность возобновить проведение ядерных испытаний. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) страны адмирал Ричард Коррелл, передает ТАСС.

«Я бы сказал, что нам бы хотелось быть в состоянии, когда мы, если необходимо, могли бы возобновить испытания (...). А также сдерживать другие страны от возобновления и проведения какого-либо рода ядерных испытаний», — отметил военный.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена предпринять соответствующие действия в случае, если участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) решат провести ядерные испытания.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий и не может позволить себе оказаться в ситуации, когда Вашингтон проведет ядерные испытания, а Москва еще будет продолжать подготовку к ним.

