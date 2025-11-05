Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 5 ноября 2025Россия

Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

Путин заявил, что Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его слова передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась ДВЗЯИ. «Планов отойти от этих обязательств у нас нет», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

При этом он заявил, что Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия в случае, если участники договора решат провести ядерные испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

    Десятки стран перестали покупать российскую пшеницу

    Шойгу высказался по поводу планов США о возобновлении ядерных испытаний

    Глава Генштаба России оценил сроки подготовки к ядерным испытаниям

    Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям

    Президент Словакии рассказал о невозможном требовании ЕС

    Российский подросток получил удар ножом в торговом центре

    Путин отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости