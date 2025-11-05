Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

Президент России Владимир Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Его слова передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась ДВЗЯИ. «Планов отойти от этих обязательств у нас нет», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

При этом он заявил, что Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия в случае, если участники договора решат провести ядерные испытания.