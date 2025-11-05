Президент России Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение глава государства дал МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам. Путин пояснил, что им необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ, а также внести согласованные предложения о начале работ по подготовке ядерных испытаний.

«Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — сказал он.

До этого на совещании с постоянными членами Совбеза глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям. Он отметил, что подобные мероприятия следовало бы организовать на полигоне «Новая Земля».