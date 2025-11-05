Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 5 ноября 2025Россия

Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям

Президент России Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение глава государства дал МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам. Путин пояснил, что им необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ, а также внести согласованные предложения о начале работ по подготовке ядерных испытаний.

«Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — сказал он.

До этого на совещании с постоянными членами Совбеза глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям. Он отметил, что подобные мероприятия следовало бы организовать на полигоне «Новая Земля».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Дело о насилии над подростком с ДЦП в российском диспансере отменили

    Снимки Беллы Торн в бикини без фотошопа раскритиковали в сети

    Зеленский созвонился с президентом Литвы

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости