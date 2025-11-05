Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее поручение глава государства дал МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам. Путин пояснил, что им необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ, а также внести согласованные предложения о начале работ по подготовке ядерных испытаний.
«Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — сказал он.
До этого на совещании с постоянными членами Совбеза глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям. Он отметил, что подобные мероприятия следовало бы организовать на полигоне «Новая Земля».