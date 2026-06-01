Слова президента Казахстана о Золотой Орде объяснили

Политолог Шибутов: Слова Токаева о Золотой Орде — констатация исторического факта

Слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о наследии Золотой Орды являются констатацией исторического факта. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

«Никто не удивится, если Владимир Путин скажет, что Российская Федерация — наследница Московского княжества: она ведь не духовная наследница еврейских гетто немецких или польских городов», — нашел он сравнение к заявлению казахстанского лидера.

По мнению эксперта, Казахстан не должен отвергать свою историю, культуру и происхождение, чтобы кому-то понравиться.

В середине мая Касым-Жомарт Токаев заявил, что Золотая Орда — это одна из важнейших страниц в истории человечества. Особенную роль она также играет в истории Казахстана.

Марат Шибутов также рассказал о позиции Казахстана по украинскому конфликту. По его словам, стране выгодно, чтобы на Украине остановилось как минимум перемирие.