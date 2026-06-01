Ключевой ставке в России спрогнозировали резкое падение

Глава АКРА Гусаков: Ключевая ставка в России к концу года опустится до 12-12,5 %

В оставшуюся часть года руководство Центробанка (ЦБ) продолжит придерживаться курса, направленного на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков, его слова приводит РИА Новости.

К концу года, прогнозирует эксперт, ключевая ставка опустится на 2-2,5 процентного пункта (п.п.), до 12-12,5 процента. Такой сценарий представляется аналитику вероятным. «Учитывая текущее состояние экономики и основные сценарии на будущее, мы видим перспективу дойти до ставки в 12-12,5 процента», — констатировал Гусаков.

После этого, допустил он, темпы смягчения ДКП, скорее всего, замедлятся. Многое будет зависеть от динамики роста потребительских цен на внутреннем рынке и инфляционных ожиданий населения. Среднегодовая инфляция в 2026-м, ожидает аналитик, составит 5,2-5,4 процента, в следующем году значение может приблизиться к целевым 4 процентам.

По итогам апрельского заседания совет директоров регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 15 до 14,5 процента годовых. Более резкому смягчению ДКП, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мешают повышенные инфляционные ожидания россиян. В начале мая показатель вновь перешел к росту после незначительного снижения в апреле и достиг 13 процентов. Этот фактор внушает тревогу, сетовала Набиуллина.