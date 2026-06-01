08:42, 1 июня 2026Россия

Россиянин ушел на СВО после 30 лет церковного служения и не рассказал о своем прошлом

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Курганской области Алексей Новоселов ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после 30 лет церковного служения и не рассказал сослуживцам о своем прошлом. Его историю публикует ТАСС.

«Да, окормлять ребят-бойцов тоже благое дело, но я решил, что пусть я буду просто солдатом и делать то, что делают все. Чтобы не было какого-то особенного отношения: нары в землянках и подвалах — значит, нары, обстрелы — значит, обстрелы», — объяснил свое решение Новоселов.

В 2023 году россиянин получил неутешительный прогноз врачей из-за тяжелой болезни и, поговорив с женой по душам, принял решение успеть принести пользу на СВО. Четырем сыновьям до последнего не говорил о планах.

За три года участия в боевых действиях в составе штурмовых подразделений Новоселов был дважды ранен. Одно из ранений он получил под Артемовском в 2023 году в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще одно — в 2025 году от FPV-дрона, когда российские бойцы брали пригород Часова Яра. Дрон ударил в автомобиль, в котором находился боец.

Помимо участия в штурмовых операциях, Новоселов также спасал иконы на СВО. «Лазили в подвал, чтобы спасти иконы, облачение священническое и так далее. Мы это все сложили, упаковали и в храм передали. И все как один: хоть и обстрелы, а вот не боялись ничего, шли, доставали, хотя вроде другой там и носа бы не показал», — вспомнил собеседник агентства.

Новоселов получил за участие в СВО несколько наград, включая медаль «За отвагу». С 2025 года возглавляет Щучанский округ Курганской области.

Ранее сообщалось, как российский священник — отец Ростислав — семь часов выбирался из-под ударов дронов ВСУ с раздробленной ногой и выжил. Отвечая на вопрос о том, как ему удалось продержаться столько времени с серьезными ранениями, иерей пояснил, что в этот момент у него наступила «кристальная ясность сознания».

