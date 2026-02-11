Российский священник с раздробленной ногой семь часов выбирался из-под ударов ВСУ

Иерей Ростислав семь часов выбирался из-под ударов ВСУ с раздробленной ногой

Российский священник отец Ростислав семь часов выбирался из-под ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с раздробленной ногой и выжил. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

По словам иерея, 21 февраля 2025 года он возвращался с передовой зоны специальной военной операции (СВО), где исповедовал и причащал солдат. В пути его отряд попал в засаду беспилотников и, уклоняясь, он наступил на мину. «Ногу правую мне раздробило, да и самого посекло. Эвакуироваться сразу было невозможно. Товарищи меня спрятали в груду мусора у дороги. В эту кучу влетел и дрон, но не взорвался», — поделился священник.

Позже появился еще один беспилотник и начался минометный обстрел. Через несколько часов отца Ростислава нашли российские бойцы и попытались вывезти в безопасную зону на багги, однако также попали под атаку дронов.

Отвечая на вопрос о том, как ему удалось продержаться семь часов с серьезными ранениями, иерей пояснил, что в этот момент у него наступила «кристальная ясность сознания». «Руки сами вспомнили, как правильно накладывать жгут, как перевязывать рану, как прятаться. А потом молился все время, читал "Богородице Дево, радуйся!"», — рассказал он.

После эвакуации из зоны СВО отца Ростислава поместили в Военно-медицинскую Академию Петербурга, где он провел семь месяцев на реабилитации и протезировании. «Ногу пришлось ампутировать. А в октябре, уже на протезе, я был в строю», — подчеркнул священник.

Ранее в Минобороны России рассказали о бойце СВО Илье Рыжикове, который бросился спасать раненого брата-близнеца из-под обстрела. Мужчина лично эвакуировал родственника после подрыва автомобиля на вражеском боеприпасе, преодолев на квадроцикле 20 километров за 22 минуты.