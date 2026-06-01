Одна воспитывающая детей россиянка добилась увольнения с военной службы после отказа

Лантратова: Одна воспитывающая детей россиянка добилась увольнения с военной службы

Одна воспитывающая детей россиянка добилась увольнения с военной службы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

Мать двоих детей проходила службу в Воздушно-космических силах. Дома ее ждали двое маленьких сыновей. Дети часто болели и нуждались в постоянном уходе. Когда россиянка подала рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам, ей отказали. Тогда женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в России.

«Мы направили в Минобороны запрос с просьбой проверить ситуацию и принять меры. В итоге аттестационная комиссия воинской части пересмотрела решение», — рассказала Лантратова.

На данный момент россиянку уволили со службы и зачислили в запас.

